Marché: l'emploi américain incite à la prudence information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent une certaine prudence (-0,2% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris) dans l'expectative de la parution, en début d'après-midi, du rapport officiel du Département du Travail sur l'emploi américain pour décembre.



A titre indicatif, les économistes prévoient en moyenne l'annonce de 170.000 créations de postes non agricoles le mois dernier, contre 227.000 en novembre, ainsi que d'un taux de chômage resté stable à 4,2% de la population active.



'Si le rapport sur l'emploi tout à l'heure fait apparaître des chiffres supérieurs au consensus, la réaction 'good news is bad news' observée précédemment pourrait se poursuivre', avance Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel souligne en effet que depuis quelques semaines, les bons chiffres d'activité ou d'emploi américains ont entraîné une hausse de la volatilité sur les marchés actions, car repoussant la perspective de nouvelles baisses de taux par la Réserve fédérale.



'Ce rapport sera également important...pour les marchés obligataires européens', prévient-il en outre, rappelant que depuis début décembre, la forte accélération haussière des taux américains a fait grimper les taux européens de 60 points de base en moyenne.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle en France a augmenté de 0,2% en novembre par rapport au mois précédent, tandis que les dépenses de consommation des ménages français ont rebondi de 0,3% sur la même période.



Sur le front des valeurs, Deutsche Telekom (+1% à Francfort) et Amadeus IT (+1% à Madrid) profitent tous deux de relèvements de recommandation de 'neutre' à 'achat' de la part d'UBS, avec des objectifs de cours rehaussés.



Holcim cède près de 1% à Zurich, après l'annonce de la nomination de Kim Fausing comme futur président de son conseil d'administration, en remplacement de Jan Jenisch qui prendra les rênes des activités nord-américaines après leur scission.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.