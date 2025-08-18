Marché: fin de semaine mitigée à New York information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - Wall Street a terminé la semaine sur une note plutôt négative vendredi, dans le sillage d'une série d'indicateurs économiques venus alimenter une certaine prudence de la part d'investisseurs qui attendaient d'être rassurés sur la conjoncture.



A la clôture de la séance écoulée, le Dow Jones a grignoté près de 0,1% à 44.946 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,3% à un peu moins de 6.450 points et que le Nasdaq Composite a reculé de 0,4% à 21.623 points.



Néanmoins, sur l'ensemble de la semaine, le Dow s'est adjugé plus de 1,7%, le S&P a gagné plus de 0,9% et le Nasdaq a pris 0,8%, ces deux derniers ayant atteint de nouveaux records historiques lors de la séance de mercredi.



Les statistiques publiées tôt dans la matinée de vendredi ont montré que les ventes de détail aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,5% en juillet (+0,3% hors secteur automobile), une bonne nouvelle pour la consommation et la croissance.



Toutefois, le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, selon l'indice de l'Université du Michigan qui a reculé à 58,6 après 61,7 en juillet, en raison de l'érosion du pouvoir d'achat causée par les prix élevés.



D'ailleurs, les prix à l'importation ont progressé de 0,4% le mois dernier en rythme séquentiel, leur plus forte hausse en un an, laissant craindre que les surtaxes douanières pourraient effectivement se répercuter sur l'inflation aux Etats-Unis.



Par ailleurs, après une hausse de 0,4% en rythme séquentiel en juin (révisée par rapport à un gain de 0,3% estimé initialement), la production industrielle américaine s'est tassée de 0,1% le mois suivant, selon la Réserve fédérale.



La décélération de l'activité conjuguée à des pressions inflationnistes conduisait bon nombre d'intervenants à redouter une 'stagflation', une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée qui n'était plus apparu depuis les années 1970.



S'agissant des valeurs, Applied Materials a dévissé d'environ 14%, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs ayant dévoilé jeudi soir des prévisions décevantes à l'occasion de sa publication de résultats trimestriels.



Target a cédé 1,2% dans le sillage d'une dégradation par Bank of America de son opinion de 'neutre' à 'sous-performance', le broker estimant que les perspectives de long terme du distributeur à bas prix se détérioraient.





