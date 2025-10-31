Marché : en recul face à l'attentisme de la BCE
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 11:32
Au terme de sa réunion, son conseil des gouverneurs a décidé de maintenir ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal inchangés à 2,00%, 2,15% et 2,40% respectivement.
'L'économie a continué de croître en dépit du contexte mondial difficile. Les perspectives restent toutefois incertaines, en particulier en raison des différends commerciaux au niveau mondial et des tensions géopolitiques', jugeait-il.
'Comme prévu, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés', note UBS, soulignant surtout que 'la conférence de presse a suggéré que la probabilité d'une réduction à venir pourrait être moins forte qu'estimé auparavant'.
'Sa présidente Christine Lagarde a confirmé lors de la conférence de presse l'impression que la BCE ne baissera pas ses taux directeurs dans les mois à venir, préférant les maintenir inchangés', confirme Commerzbank.
'Bien qu'elle ait décrit les perspectives économiques avec un peu plus d'optimisme, elle n'a pas pointé de 'risques à la hausse' globaux', poursuit la banque allemande, qui s'attend toujours à un maintien du taux de dépôt à 2% au moins jusqu'à fin 2026.
Les chiffres de l'inflation dévoilés dans la matinée semblent d'ailleurs de nature à conforter la BCE dans sa position attentiste : selon une estimation rapide d'Eurostat, les prix à la consommation auraient augmenté de 2,1% sur un an en octobre.
Ce taux annuel, en baisse après 2,2% observé en septembre et proche de la cible de l'institution monétaire, camoufle néanmoins une hausse des prix des services en légère accélération à 3,4% pour le mois qui s'achève (contre 3,2% en septembre).
Au chapitre des valeurs, les investisseurs sanctionnent nettement les publications trimestrielles de Scor (-7%), Spie (-5%), AXA et TF1 (-3%) à Paris, mais ils acclament celle de Viridien (+23%), marquée par une rentabilité en forte amélioration.
A lire aussi
-
Sous le feu des critiques depuis son alliance avec Shein, Frédéric Merlin, jeune patron du BHV à l'ascension éclair, reconnaît avoir "sous-estimé" le défi associé au grand magasin parisien mais assume sa stratégie, censée "faire vivre le commerce". "Je fais toujours ... Lire la suite
-
L'action SPIE recule à la Bourse de Paris vendredi, pénalisée par une croissance organique de la production inférieure aux attentes au troisième trimestre, malgré la confirmation des objectifs annuels. Le groupe de services multitechniques a fait état d'une hausse ... Lire la suite
-
SCOR recule à la Bourse de Paris vendredi après avoir fait état de résultats mitigés au troisième trimestre, les analystes se disant déçus malgré le dépassement des attentes. Vers 08h54 GMT, le titre du groupe de réassurance cède 6,49% à 28,24 euros. "Au niveau ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris- Saint-Gobain maintient son objectif annuel de marge après ses trimestriels
(AOF) - Saint-Gobain (-2,98% à 84,60 euros) accuse le deuxième plus fort repli du CAC 40 après avoir enregistré un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, à 11,424 milliards d’euros. La performance a été marquée par un retour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer