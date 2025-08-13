Marché: du vert à New York grâce à l'inflation
A la clôture, le Dow Jones a affiché un gain de 1,1% à près de 44.459 points, tandis que le S&P500 a pris plus de 1,1% à environ 6.446 points et que le Nasdaq Composite s'est adjugé environ 1,4% à un peu moins de 21.682 points.
En juillet par rapport à juin, le taux d'inflation annuel des Etats-Unis est resté stable à 2,7% en données brutes et a augmenté légèrement à 3,1% en données sous-jacentes, des niveaux légèrement sous les consensus des économistes.
Montrant ainsi que le nouveau régime douanier mis en place par l'administration Trump n'avait pour l'instant pas beaucoup d'impact sur les prix, ces chiffres tendaient à conforter le scénario d'une réduction du loyer de l'argent à la rentrée.
'La dernière poussée au niveau des prix provient surtout des services qui coûtent plus cher, mais pas des taxes sur les produits importés', pointait Commerzbank, pour qui 'la Réserve fédérale devrait baisser ses taux en septembre'.
Après cette publication, selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluaient à près de 94% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% la veille.
Signe du soulagement des investisseurs face aux derniers chiffres de l'inflation, l'indice de volatilité VIX du CBOE associé au S&P500 -souvent surnommé 'baromètre de la peur'- est retombé pour s'établir aux alentours de 15.
Sur le front des valeurs, les espoirs renforcés d'une baisse de taux d'intérêt ont manifestement profité au secteur de la construction immobilière, comme l'ont montré des gains de 2,1% pour DR Horton ou de 3,3% pour Toll Brothers.
