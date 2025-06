Marché: dans l'expectative des discussions de Londres information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent globalement hésitantes ce mardi (+0,4% à Londres, mais -0,1% à Paris et à Milan, -0,6% à Francfort, stabilité à Madrid), alors que le dossier des négociations commerciales continue de hanter les esprits.



'Les négociateurs américains et chinois ont commencé à discuter à Londres hier, et les discussions devraient reprendre aujourd'hui à 10 heures du matin', rappelait ce matin un économiste chez Deutsche Bank.



'Il y a eu peu de commentaires de fond après les pourparlers d'hier, le secrétaire au Trésor Bessent disant qu'ils avaient eu une 'bonne réunion' et le secrétaire au Commerce Lutnick qualifiant les discussions de fructueuses', soulignait-il.



'L'optimisme (des marchés sur ce dossier) est toujours là, mais la dynamique a changé. Le temps des victoires faciles - pauses tarifaires en l'échange de concessions mineures - est bel et bien révolu', avertit Charu Chanana, chez Saxo.



Selon cette stratège, les points de friction sont désormais plus profonds et englobent des différends 'stratégiques, peu susceptibles d'être résolus en quelques rounds de négociations', comme les embargos technologiques ou les visas étudiants.



La question commerciale domine d'autant mieux les esprits qu'aucune donnée macroéconomique n'est attendue avant ce mercredi, jour où paraitra le principal indicateur de la semaine, à savoir l'indice d'inflation CPI aux Etats-Unis.



A ce sujet, les économistes anticipent en moyenne une remontée du taux d'inflation annuel à 2,5% en données brutes et à 2,9% hors alimentation et énergie pour le mois de mai (après 2,3% et 2,8% respectivement en avril), selon Jefferies.





