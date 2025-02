Marché: Bourses dans l'expectative du vote des Allemands information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère (+0,1% à Londres, -0,1% à Francfort, stabilité à Paris), un certain attentisme prévalant dans la perspective des élections législatives qui se tiendront dimanche prochain en Allemagne, première économie de la région.



'À l'heure actuelle, une coalition bipartite nous semble le scénario le plus probable mais la probabilité d'une coalition tripartite augmente, surtout si deux des trois plus petits partis atteignent le seuil de 5% requis pour rejoindre le Parlement', indique Deutsche Bank.



'La clé pour les marchés est de savoir si les trois partis centristes atteignent la majorité des deux tiers requise pour modifier le frein à l'endettement constitutionnel dans une certaine mesure, et si un accord peut être trouvé en ce sens', souligne la banque allemande.



Selon elle, 'cela dépendra probablement de la capacité des trois plus petits partis à franchir le seuil des 5% : si aucun ou un seul ne le fait, la majorité sera probablement assurée, mais si deux le font, ce ne sera probablement pas le cas'.



En attendant ce rendez-vous, on notera un vif bond du sentiment économique en Allemagne ce mois-ci, au vu de l'indice ZEW qui grimpe de 15,7 points pour atteindre 26, signant ainsi sa plus forte augmentation des deux dernières années.



'Cette montée de l'optimisme est probablement due à l'espoir d'un nouveau gouvernement allemand capable d'agir', explique Achim Wambach, le président du ZEW, qui pointe aussi la récente décision de la BCE de réduire ses taux d'intérêt.



Autre donnée de la matinée en Europe, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,7% sur un an en janvier (après 1,3% en décembre), selon l'Insee qui révise ainsi en hausse de 0,3 point son estimation provisoire de fin janvier.



Dans l'actualité des valeurs, les investisseurs délaissent les résultats annuels dévoilés par InterContinental Hotels (-3% à Londres), en dépit de l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour 900 millions de dollars annoncé à cette occasion.



De même, à la Bourse de Paris, les publications du groupe de services informatiques Capgemini (-9%) et du fournisseur de solutions de paiement Edenred (-6%) se trouvent fraichement accueillies par la communauté financière.





