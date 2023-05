Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: biais positif pour démarrer la semaine information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste fermée ce lundi, les autres places européennes affichent des gains fragiles (+0,1% à Francfort et à Paris) dans le sillage de Wall Street vendredi soir (+1,6% sur le Dow Jones), et ce malgré une donnée décevante en provenance d'Allemagne.



La production industrielle allemande a en effet chuté de 3,4% en mars par rapport à février, alors que BofA prévoyait un repli de seulement 0,5%, effaçant ainsi une grande partie de la vigueur constatée au cours des deux mois précédents.



'En raison du récent affaiblissement de la demande, une nouvelle baisse de la production est attendue dans les mois à venir. Au lieu de la reprise économique attendue par beaucoup, une légère récession est plus probable au second semestre', réagit Commerzbank.



Parmi les autres rendez-vous macroéconomiques de la semaine, figurent notamment l'inflation aux Etats-Unis, la première estimation de la croissance britannique au premier trimestre, ainsi que la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



'Nous prévoyons une hausse de 25 points de base à 4,50% le 11 mai, avec un nouveau vote partagé au sein du comité. Il pourrait s'agir de la dernière hausse, mais des données pourraient guider les futures décisions politiques', estimait UBS la semaine passée.



Côté valeurs, PostNL bondit de près de 9% à Amsterdam, après la publication de résultats certes en baisse au titre des trois premiers mois de 2023, mais tout de même supérieurs aux attentes de l'opérateur postal, qui confirme donc ses objectifs annuels.



IAG prend près de 1% à Madrid, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 1,85 à deux euros sur le titre de la maison-mère de British Airways et Iberia.





