- Si la filiale française de Mapfre a cessé ses activités en 2019, l’assureur espagnol n’en délaisse pas pour autant le marché hexagonal. Le groupe ibérique, au travers sa filiale spécialisée Mapfre Inmuebles vient d’acquérir au côté de Swiss Life, un immeuble de bureau situé dans le quartier central des affaires (QCA) de Paris. L’actif qui se dresse au 73 boulevard Haussmann dans le 8ème arrondissement, se déploie sur 7.200 mètres carrés et dispose de commerces en pied d’immeuble. Loué en quasi-totalité à 16 utilisateurs, cet immeuble est logé au sein d’un fonds de co-investissement immobilier formé en 2018 par Mapfre et des entités du groupe Swiss Life, en vue d’investir dans des bureaux prime à Paris. Avec cette acquisition, ce véhicule géré par Swiss Life AM franchit la barre de 500 millions d’euros sous gestion. En plus de ce projet, Mapfre et d’autres sociétés du groupe Swiss Life ont mis sur pied il y a deux ans un autre fonds de co-investissement paneuropéen pour se déployer sur le marché immobilier, qui disposerait de capitaux d’amorçage de 400 millions d’euros.

