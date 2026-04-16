ManpowerGroup : hausse des bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions du fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup MAN.N augmentent de 4,26% à 32,04 dollars

** L'entreprise annonce un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation de 4,4 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Le programme de transformation stratégique élargi devrait permettre de réaliser 200 millions de dollars d'économies permanentes en 2028

** MAN affiche un bénéfice par action ajusté de 0,51 $ pour le 1er trimestre, contre une estimation de 0,49 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 5,92%