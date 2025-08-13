ManpowerGroup: distingué dans un rapport d'Everest information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - ManpowerGroup indique que sa marque principale Manpower a été reconnue à la fois comme 'leader' et comme 'star performer' dans l'évaluation PEAK 2025 d'Everest Group sur les talents contingents et les solutions stratégiques aux États-Unis.



Le fournisseur de services en ressources humaines a reçu certains des scores les plus élevés d'Everest Group pour la valeur fournie, l'étendue des services, la vision et la stratégie, dans l'édition américaine 2025 qui a examiné environ 25 entreprises.



Le rapport a aussi noté 'les solides programmes de perfectionnement de Manpower et ses investissements importants dans les services gérés et les technologies propriétaires, soulignant ainsi son engagement à améliorer l'efficacité et l'expérience de ses clients'.





Valeurs associées MANPOWERGROUP 40,940 USD NYSE +2,97%