Manitou: acquisition de l'activité robotique de Sitia information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Manitou Group annonce l'acquisition de la branche d'activité robotique de Sitia, opération qui 's'intègre pleinement dans la feuille de route du groupe avec la volonté de faire de la robotisation un axe d'innovation important'.



Sept personnes, parmi lesquelles des doctorants et ingénieurs, bénéficiant chacun d'une grande expertise dans le développement de robots, avec notamment la création d'un robot tracteur agricole autonome Trektor, vont rejoindre les équipes R&D de Manitou.



Avec cette acquisition, le groupe créera dès cette année un nouveau pôle 'Manitou Group Robotics'. Il pourra accélérer le développement de produits et services à forte valeur ajoutée, en s'adressant aux besoins de ses clients des secteurs agricole et semi-industriel.





