Mangoceuticals sombre après que Novo Nordisk et Lilly ont démenti leur partenariat dans le domaine des médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions de la plateforme de télésanté Mangoceuticals MGRX.O , également connue sous le nom de MangoRx, font marche arrière et chutent de 22,5 %à 1 ,35 $

** Les actions avaient grimpé de 35% après que MGRX a annoncé un partenariat avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO pour vendre les médicaments à succès pour la perte de poids par le biais de sa plateforme

** En fin d'après-midi, Novo et Lilly ont déclaré qu'ils n'avaient pas de partenariat avec Mangoceuticals pour la vente de médicaments amaigrissants ( )

** Mangoceuticals n'a pas répondu aux demandes de commentaires

** L'action est en baisse de 25,3 % depuis le début de l'année

