Mandarine Gestion lance Mandarine Global Target 2032

(Zonebourse.com) - Mandarine Gestion annonce le lancement de Mandarine Global Target 2032, son nouveau fonds obligataire High Yield international à échéance, venant enrichir une gamme déjà composée de MAM Target 2027 et Mandarine Global Target 2030.

L'objectif du fonds est de capter les rendements d'obligations internationales d'entreprises à échéance fin 2032, dans un marché qui continue d'offrir des rendements attractifs. Le fonds investit majoritairement dans des titres de créance à haut rendement, avec une gestion rigoureuse du risque reposant sur une large diversification du portefeuille (près de 100 émetteurs). L'univers d'investissement mondial permet de saisir les opportunités sur différents pays et devises, avec couverture systématique du risque de change.

Le fonds est géré par Gilles Frisch, directeur de la gestion High Yield, qui compte plus de 30 ans d'expérience sur les marchés obligataires, aux côtés de Baptiste Perraudat, gérant obligataire. Les deux gérants pilotent l'ensemble de la gamme de fonds datés de Mandarine, qui totalise plus de 500 millions d'euros d'encours sous gestion.

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