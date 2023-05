Man Group nomme Robyn Grew comme première directrice générale de son histoire

- Le hedge fund britannique Man Group a annoncé, jeudi 11 mai, la nomination de Robyn Grew au poste de directrice générale, une première pour la firme créée il y a 240 ans comme un groupe de courtage dans l’industrie sucrière. A compter du 1er septembre 2023, Robyn Grew remplacera Luke Ellis, en poste depuis 2016. Ce dernier a informé le conseil d’administration de sa volonté de quitter ses fonctions. Dans un communiqué, Luke Ellis a indiqué qu’il était temps pour lui de passer la main.La nomination de Robyn Grew féminise encore davantage la gouvernance de Man Group. Le hedge fund avait désigné, fin février, Anne Wade pour succéder à John Cryan à la présidence du conseil d’administration fin 2023. C’est la première fois dans l’histoire de la société de gestion britannique que deux femmes vont la diriger.Robyn Grew, basée aux Etats-Unis, déménagera à Londres. Elle est actuellement présidente et membre du comité exécutif de Man Group, qu’elle a rejoint en 2008. Robyn Grew a occupé plusieurs fonctions dont celles de directrice administrative, responsable de l’extra-financier et conseillère générale en charge du juridique et de la conformité. L’intéressée a également co-dirigé le programme de diversité de Man Group. Avant de rejoindre le hedge fund, Robyn Group a travaillé au sein des banques d’investissement de Barclays et de Lehman Brothers, ainsi que dans l’opérateur boursier spécialisé sur les dérivés Liffe devenu Ice Futures Europe par la suite. A lire aussi: Le secteur britannique de la gestion collecte des données sur la diversité, l'équité et l'inclusion Luke Ellis part sur une belle finLuke Ellis évolue, lui, chez Man Group depuis 2010 après avoir été entre 1998 et 2008 managing director de Financial Risk Management (FRM) – racheté en 2012 par Man Group – puis président des activités de multigestion de GLG Partners acquises par Man Group en 2010. Comme Robyn Grew, il a été témoin de la croissance externe galopante de Man Group avec les intégrations successives de Numeric, Pine Grove, Silvermine, NewSmith, Aalto Invest ainsi que des fonds de hedge funds de Merrill Lynch.Lorsqu’il prend les rênes de Man Group, suite au départ d’Emmanuel Roman chez Pimco en septembre 2016, les encours avoisinent 80 milliards de dollars. Ils se situaient fin mars à 144,7 milliards de dollars après avoir atteint un point haut fin 2021 à 148,6 milliards de dollars. Sous sa direction, Man Group a connu des résultats en demi-teinte, parfois décevants pour les analystes comme en 2018 et en 2019, parfois brillants comme en 2021 et 2022.L’an dernier, alors que l’industrie des hedge funds a subi sa deuxième pire année au 21e siècle après 2008, Man Group a fait partie des groupes résistants. La firme avait collecté 3,1 milliards de dollars net et enregistré des records de frais de performance et de gestion. Luke Ellis avait touché une rémunération totale de 11,3 millions de dollars pour 2022, une hausse de 45% par rapport à 2021 et la plus grosse rémunération pour un directeur général de Man Group depuis 2008.Une note d’analystes de Credit Suisse, citée par Reuters, suggère néanmoins que Luke Ellis est «estimé» et que son départ «pourrait être vu comme un choc par plusieurs investisseurs». Néanmoins, les analystes voient en Robyn Grew «la candidate de la continuité» étant donné son expérience et ses précédentes fonctions au sein de Man Group.

Adrien Paredes-Vanheule