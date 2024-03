Man Group collecte 3 milliards de dollars en 2023 et atteint un encours record

Dans un contexte chahuté, Man Group a plutôt bien résisté. La société de gestion a enregistré des souscriptions nettes de 3 milliards de dollars en 2023. Cette collecte a été réalisée dans une large mesure sur la gestion alternative (+2,4 milliards de dollars), notamment dans l’ absolute return (+2,3 milliards de dollars). Mais la gestion long-only affiche également un solde positif, bien que plus faible (+600 millions de dollars).

Grâce à cette collecte, mais aussi aux performances, la société de gestion a vu ses encours gérés augmenter de 17?% sur l’année dernière pour atteindre 167,5 milliards de dollars, un niveau record. Sur ce total, la gestion alternative représente 109,6 milliards de dollars et la gestion long-only, 57,9 milliards de dollars.

Malgré tout, les revenus nets core de Man Group ont reculé de 29?% sur 2023 à 1,2 milliard de dollars. Le groupe l’explique principalement par la chute de 77?% des commissions de performance core. Dans ce contexte, le bénéfice avant impôt core a reculé de 56?% à 340 millions de dollars. Et le bénéfice statutaire après impôts a chuté de 62?% à 234 millions de dollars.

« L’année 2023 a été une année particulière, dont je me souviendrai pour de nombreuses raisons , a commenté Robyn Grew, la nouvelle directrice générale de Man Group. Non seulement j’ai eu l’honneur de succéder à Luke Ellis en tant que CEO de Man , mais l’année a défié les attentes à de multiples occasions, alors que le monde était aux prises avec plusieurs pressions macroéconomiques et géopolitiques », poursuit-elle.

Robyn Grew a également esquissé ses priorités pour les prochains mois. L’une d’entre elles consiste à renforcer les capacités d’investissement. « Nous voyons de grandes opportunités dans les actions quantitatives, à travers le mid-frequency et le long-only, et dans le crédit, à travers les marchés liquides et privés. Nous donnons également la priorité au développement de notre offre de solutions. Nous reconnaissons que la personnalisation et la transparence sont de plus en plus importantes pour les investisseurs sophistiqués du monde entier », détaille la directrice générale.

Man Group veut aussi continuer à investir dans son réseau de distribution mondial, « l’un de nos principaux facteurs de différenciation », selon Robyn Grew. La société va notamment se focaliser sur l’Amérique du Nord, la clientèle de gestion de fortune intermédiée et les clients de l’assurance.

Laurence Marchal