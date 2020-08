Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Les putschistes promettent des élections dans un délai "raisonnable" Reuters • 19/08/2020 à 17:38









* "Nous ne tenons pas au pouvoir", déclare le porte-parole des putschistes * Ils promettent la tenue d'élections dans un délai "raisonnable" * Éviction et détention pendant la nuit du président Keita (Actualisé avec l'appel de l'Union africaine) par Tiemeko Diallo BAMAKO, 19 août (Reuters) - Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ont promis mercredi la formation d'un gouvernement civil de transition chargé d'organiser de nouvelles élections dans un délai "raisonnable", afin de rétablir la stabilité politique. Le président Ibrahim Boubacar Keita, dit "IBK", a annoncé tard mardi soir sa démission et la dissolution du parlement, quelques heures après son arrestation par les putschistes, qui fragilise un peu plus un pays déjà confronté à une insurrection djihadiste et ces derniers mois à une vague de contestation. Dans une intervention retransmise tôt mercredi matin à la télévision publique, un porte-parole des organisateurs du coup d'Etat, qui ont formé un "Comité national pour le salut du peuple", a invité la société civile et les partis politiques à rejoindre le mouvement pour réussir la transition politique censée ouvrir la voie à des élections. "Nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'Etat et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation", a déclaré le colonel Ismaël Wagué. "Nous ne tenons pas au pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra de réaliser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre le gouvernement et les gouvernés", a-t-il poursuivi. L'officier a qualifié les armées des pays voisins et les forces de maintien de la paix de l'Onu comme celle de la France de "partenaires pour la stabilité et le rétablissement de la sécurité". A Paris, on indique de source militaire que "les armées ont soumis à la demande de l'Elysée plusieurs propositions à la ministre des Armées (Florence Parly) et au président Macron en vue d'une possible adaptation" du dispositif de la force Barkhane. INSÉCURITÉ ET CORRUPTION Les Etats du G5 Sahel, qui regroupe Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Tchad, et le Mali lui-même - ont réclamé la libération du chef de l'Etat. "Les présidents du G5 Sahel souhaitent exprimer leur attachement indéfectible à l'ordre constitutionnel et au respect des institutions démocratiquement établies", disent-ils dans un communiqué, tout en prônant un dialogue pacifique avec les responsables du coup d'Etat. L'Union africaine a quant à elle annoncé la suspension du Mali de l'organisation "jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel" et exigé la libération d'Ibrahim Boubacar Keita. Les Etats de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont par ailleurs décidé de fermer leurs frontières régionales avec le Mali. Le Conseil de sécurité de l'Onu devait se réunir à huis clos dans la journée à la demande de la France et du Niger pour faire le point sur la situation. Depuis juin dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Bamako pour demander la démission d'Ibrahim Boubacar Keita, réélu en 2018, en lui reprochant ses échecs dans la lutte contre l'insécurité et la corruption. Au moins 14 personnes ont été tuées en juillet lors de manifestations. La coalition M5-RFP, à l'origine de la contestation, a exprimé son soutien aux militaires. Selon son porte-parole Nouhoum Togo, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire "mais d'une insurrection populaire". En 2012, une mutinerie, partie comme celle de mardi de la base militaire de Kati, avait déjà entraîné l'éviction du président Amadou Toumani Touré, ce qui avait permis aux djihadistes du Nord de s'emparer d'une partie du pays et entraîné l'intervention militaire de la France, dans le cadre de l'opération Serval. Les djihadistes ont été repoussés, mais la mission française, renommée Barkhane, et les forces du G5 Sahel ne sont pas parvenues à mettre fin à la guérilla. (Avec Paul Lorgerie, Tangi Salaun, Bate Felix, Michelle Nichols; version française Jean Terzian, Myriam Rivet et Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot et Marc Angrand)

