Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Des experts proposent une transition de deux ans-document Reuters • 11/09/2020 à 15:02









BAMAKO, 11 septembre (Reuters) - Des spécialistes de droit constitutionnel ont suggéré vendredi une période de transition de deux ans au Mali après le coup d'Etat militaire du 18 août dernier, malgré la demande des dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest d'organiser des élections dans un délai d'un an. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), redoutant un précédent dans la région, a pris rapidement des sanctions contre les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août et elle réclame que la junte au pouvoir désigne un président et un Premier ministre de transition d'ici le 15 septembre en vue d'élections dans un délai de 12 mois. Lors de la deuxième journée de consultations organisées à Bamako sur cette période de transition, ces experts constitutionnels ont écrit dans un document de huit pages, baptisé "Charte de la transition", qu'une période de 24 mois était nécessaire avant de nouvelles élections "au regard de la complexité, de la gravité et de l'ampleur structurelle de la crise malienne". Ils ont proposé à la junte, réunie au sein d'un Comité national pour le salut du peuple (CNSP), de choisir le président et le vice-président par intérim et de proposer un candidat au poste de Premier ministre, qui serait nommé par le président par intérim désigné. Ces propositions n'ont pas encore été formellement approuvées par les représentants du CNSP. Les consultations doivent s'achever samedi. Alors que la Cédéao et certains dirigeants maliens insistent pour que le poste de président par intérim soit attribué à un civil, le document des experts indique qu'un militaire peut aussi occuper cette fonction. Les candidats à ce poste doivent avoir entre 35 et 75 ans et ne pourront pas se présenter aux élections à la fin de la période de transition, précise le document. (Paul Lorgerie; avec Christian Akorlie à Accra; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.