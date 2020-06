Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-24 soldats tués dans une embuscade Reuters • 15/06/2020 à 20:32









(Actualisé avec bilan fourni par l'armée) BAMAKO, 15 juin (Reuters) - Vingt-quatre soldats maliens ont été tués dimanche après-midi dans une embuscade contre leur convoi dans le centre du Mali, dans la région de Diabaly, a déclaré l'armée lundi. Selon le colonel Diarran Koné, porte-parole des forces maliennes, huit survivants ont également pu être récupérés. L'attaque est la plus meurtrière contre l'armée malienne depuis celle de novembre 2019 qui avait coûté la vie à 53 militaires. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, qui s'est produite au nord de Bamako, à une centaine de kilomètres au sud de la frontière avec la Mauritanie. (Tiemoko Diallo, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.