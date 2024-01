Maladies rares: Sanofi va racheter Inhibrx pour près de 2,2 mds USD

( AFP / ALAIN JOCARD )

Sanofi a annoncé mardi racheter la société Inhibrx, spécialisée dans le développement de nouveaux candidats-médicaments biologiques, pour près de 2,2 milliards de dollars, dans un communiqué.

"Cette acquisition s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de croissance du portefeuille de Sanofi, en plus de compléter 30 ans de savoir-faire dans la sphère des maladies rares et un leadership avéré en immunologie et inflammation", indique le groupe français.

Sanofi va ainsi ajouter à son portefeuille "un actif pour le traitement du déficit en alpha-1-antitrypsine" - une maladie qui touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus - "potentiellement le meilleur de sa classe pharmacothérapeutique", précise le communiqué.

"Compte tenu de notre expertise dans la sphère des maladies rares et de notre présence croissante dans celle des maladies respiratoires auto-immunes", cet actif, une protéine recombinante humaine baptisée INBRX-101, "s’inscrira parfaitement dans notre volonté de centrer nos efforts de R&D sur des domaines d’intérêt clés et de répondre aux besoins non pourvus des patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine et leurs communautés", a commenté Houman Ashrafian, responsable recherche et développement de Sanofi.

Dans les détails, le groupe indique qu'il se portera acquéreur "de toutes les actions en circulation de Inhibrx au prix de 30,0 dollars l’action, ce qui représente une transaction en numéraire valorisée à approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée)".

"Une contrepartie supplémentaire en numéraire d’environ 296 millions de dollars" est prévue pour les actionnaires de Inhibrx", est-il indiqué.

Une nouvelle société, "New Inhibrx", conservera les actifs qui n'ont aucun lien avec INBRX-101, et sera également "capitalisée par un apport de 200 millions de dollars de liquidités à la distribution".

"Les conseils d’administration de Sanofi et d’Inhibrx ont approuvé cette opération à l’unanimité", est-il indiqué.

Sanofi précise que "l’essai de phase I consacré à INBRX-101 a obtenu des résultats positifs en termes de sécurité et de profil pharmacocinétique. Des patients sont actuellement recrutés pour un essai de phase II. En cas de succès, INBRX-101 pourrait améliorer significativement les options thérapeutiques offertes aux patients présentant un déficit en alpha-1-antitrypsine, de même que leur qualité de vie", estime le groupe.