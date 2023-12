Maladie du sommeil: avis favorable de l'UE pour un traitement de Sanofi

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif d'un comité d'experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) pour son traitement oral contre une forme aigüe et mortelle de la maladie du sommeil.

( AFP / LOU BENOIST )

L'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), chargé d'examiner les médicaments qui peuvent être commercialisés dans l'Union européenne, porte sur le Fexinidazole Winthrop pour traiter la maladie du sommeil causée par le parasite Trypanosoma brucei (T.b.) rhodesiense, selon un communiqué de Sanofi.

En 2018, le CHMP avait déjà rendu un avis positif pour le Fexinidazole Winthrop de la maladie du sommeil à T.b. gambiense, une forme plus courante de cette maladie tropicale présente en Afrique de l'ouest et centrale, et qui évolue moins rapidement.

Les deux formes de la maladie du sommeil sont transmises par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées via divers animaux sauvages et le bétail.

Sans traitement, la maladie du sommeil provoque des troubles neuropsychiatriques, des troubles du sommeil invalidants et peut entraîner la mort.

Le Fexinidazole Winthrop, indiqué une fois par jour pendant 10 jours chez l’adulte et l’enfant de six ans ou plus pesant au moins 20 kg, atteints de la maladie du sommeil de type rhodesiens, représente une alternative aux autres traitements existants administrés par injection sous stricte surveillance d'un professionnel de santé.

Ce médicament est déjà enregistré en République Démocratique du Congo et en Ouganda pour le traitement de la maladie du sommeil à T.b. gambiense.