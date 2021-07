Makheia - Trois nouveaux budgets pour Sequoia, notre agence de communication Corporate & Content

NEW BUSINESS

Trois nouveaux budgets pour Sequoia : Air Liquide, Crédit Agricole Brie Picardie et Seppic



Après compétition, Sequoia, l'agence Corporate & Content du Groupe Makheia, annonce le gain de trois nouveaux budgets.



Air Liquide : Conception du plan du plan de communication interne d'Air Liquide South West Europ.



Crédit Agricole Brie Picardie : Conception du nouveau support corporate à destination des parties prenantes et production des contenus audiovisuels associés.



Seppic : Réflexion sur la stratégie de communication pour cet acteur majeur de la chimie et des ingrédients spécialisés