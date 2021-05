Le 1er Observatoire de l'impact positif conduit par Big Youth, l'agence digitale du Groupe Makheia, avec le soutien du cabinet d'études Occurrence, analyse et chiffre en profondeur les relations entre les univers digitaux et la responsabilité sociale des entreprises en proposant un nouveau regard sur l'impact digital de 29 marques françaises représentatives de 6 secteurs clés (Automobile, Luxe, Beauté, Télécom, Distribution spécialisée, Grande distribution).



L'Observatoire a choisi de se concentrer sur les moyens d'expression propriétaires de ces 29 marques, à savoir leurs sites internet, évalués selon 45 indicateurs factuels mesurables, analysés par un expert de la thématique, pour donner un score final sur 100 et regroupés en 4 grands critères :



l'utilisabilité, pour évaluer l'efficacité des parcours utilisateur et leur adéquation avec leurs besoins,

l'éco-conception, pour évaluer l'empreinte environnementale de chaque site,

l'accessibilité numérique, à savoir la capacité des sites à s'adapter à des publics en situation de handicap,

l'efficacité seo, pour mesurer la performance des contenus de marques.



Retrouvez-l'intégralité des résultats 2021 ici : https://observatoire.bigyouth.fr/