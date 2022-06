Makheia - New Business pour notre agence Mademoiselle Scarlett

A l’issue d’une compétition, Mademoiselle Scarlett, l’agence Communication & Marketing de Makheia Group signe la nouvelle campagne du médicament veinotonique et vasculo-protecteur, Veinamitol.

La marque revient sur le devant de la scène avec une image rafraîchie auprès de sa patientèle et des pharmaciens.

L’approche créative, simple et directe, ancre la marque dans le quotidien de ses patient·es souffrant de problèmes circulatoires de type jambes lourdes et crises hémorroïdaires.



Incarnée par un call to action dynamique et propulsée par un plan média, cette campagne de communication se décline en print et en digital (ads YouTube, bannières Display et Annonces Presse…) pour toucher des audiences B2B et B2C.