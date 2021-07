Makheia - Compte rendu de l'AGM du 30 juin 2021 - Structure financière renforcée et amélioration des comptes de l'entreprise

L'assemblée générale de la société s'est tenue au siège social, sous la présidence de Mr Edouard Rencker, Président du conseil d'administration.

Le bureau était également composé d'un scrutateur désigné par le Président Directeur Général : Mr Matthieu Buttel, Directeur Général de l'agence Sequoia et actionnaire.

Mme Adeline Francart Touron a été désignée en qualité de secrétaire du bureau.



Le bureau a constaté, que les actionnaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 13 536 207 actions sur les 48 630 652 actions formant le capital et ayant le droit de vote.

L'assemblée représentant plus du quart des actions et ayant le droit de vote, a pu valablement délibérer.

Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.

L'ensemble des résolutions qui avaient été soumises ont été approuvées par l'assemblée.



A l'issue de l'assemblée, Makheia est également revenu sur des informations importantes enregistrées depuis le début de l'année, notamment :



UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE EN 2020, QUI SE POURSUIT EN 2021 AVEC LA RÉUSSITE DE SON PLAN DE BSA

UN RE- POSITIONNEMENT DE SON OFFRE PERMETTANT D'ASSURER UN RENFORCEMENT DE SA VISIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNICATION EN 2021

DES PERSPECTIVES 2021 CONFIRMÉES



L'ensemble de ces points sont détaillés dans le communiqué de presse.