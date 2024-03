Maisons du Monde vise un cash flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros en 3 ans

(AOF) - Le résultat net 2023 de Maisons du Monde s’est élevé à 8,8 millions d’euros contre 34,2 millions d’euros en 2022. L’Ebit du distributeur de meubles et d'objets de décoration a chuté de 33,1% à 45,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 4,1% contre 5,5% en 2022. Maisons du Monde a été confronté à une chute de 9,3% de ses ventes à 1,125 milliard d’euros. Le cash flow libre disponible est ressorti à 27,4 millions d'euros contre 32,3 millions d'euros en décembre 2022.

A fin décembre 2023, le réseau de magasins atteignait 340 magasins en propre, suite à 18 fermetures nettes dont 5 transferts de magasins vers des affiliés, comme prévu.

Le taux de distribution de 30% est conforme à l'objectif annoncé en octobre, soit un dividende de 0,06 euro par action, qui sera soumis à l'assemblée générale du 21 juin 2024. La date de détachement du dividende est fixée au 3 juillet 2024, avec un paiement le 6 juillet 2024.

S'agissant de sa trajectoire financière sur la période 2024-2026, Maisons du Monde considère 2024 comme "une année clé pour transformer le modèle commercial et poser les bases de la croissance". Le groupe anticipe un retour progressif à la croissance du chiffre d'affaires en 2025-2026 et cible un cash flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros en 3 ans.

Pour sécuriser la génération de cash flow libre, Maisons du Monde se concentrera notamment sur la réalisation de 85 millions d'euros d'économies brutes en 3 ans. Il souhaite aussi réduire son intensité capitalistique. Maisons du Monde prévoit ainsi de 40 à 50 fermetures-transferts de magasins et environ 30% du réseau en affiliation-franchise d'ici 2026.

Enfin, le groupe maintiendra son ratio de distribution de dividende entre 30% et 40% au cours de la période de trois ans.

Les points clés

- Distributeur de produits de décoration et de meubles « originaux et accessibles » pour la maison, créé en 1996 ;

- Présence concentrée sur l’Europe avec 350 magasins, les ventes, de 1,11 Md€ se répartissant entre la France pour 54%, avec une part de marché de 20 %, devant l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Proche-Orient ;

- Modèle économique d’une offre unique et abordable, fondée sur une approche intégrée des approvisionnements, sur une offre « design-to-cost », sur un savoir-faire de l’agencement des magasins, sous forme de « mise en scène immersive » ainsi que sur la vente « BtoB » ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes de fonds d’investissement (21,52 % pour Teleios et 11,27 % pour Majorelle), Thierry Falque-Perrotin présidant le conseil des 8 administrateurs et Julie Walbaum étant directrice générale ;

- Structure financière solide à fin juin, avec 300 M€ de disponibilités.et un effet de levier inférieur à 1 150 M€ de prêt garanti par l’Etat.

Enjeux

- Stratégie 2025 :

- ventes entre 1,8 et 1,9 Md€ réalisées à 48-50 % à l’international et à 60 % via le digital,

- marge opérationnelle de 11 % et taux de distribution de 30 à 40 % ;

- Stratégie d’innovation concentrée sur :

- le design – offrir des produits dans les tendances du marché,

- l’e-commerce, supporté par l’approche multicanale et les places de marché ;

- Stratégie environnementale 2025 :

- neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 en 2023 et réduction de 25 % de l’intensité carbone globale,

- renforcement de la gouvernance fournisseurs,

- offre de produits « Good is beautiful » : de 21 % en 2021 à 40 % en 2025,

- circularité : offres de reconditionnement, réparation et de ventes de seconde main,

- biodiversité : de 33 projets de préservations en 2021 à 100 en 2025 ;

- Réussite de l’offre en ligne : 53 % des ventes dont 20 % par le « click-in-store »;

- Renforcement dans les centres de distribution en France, entrepôt dans le nord de la France ;

- Poursuite de la reconstitution des stocks de meubles (90 % des produits vendus provenant du Viet-nam et de la Chine).

Défis

- Marché français fragmenté et concurrentiel entre les 5 grands –Casa, Habitat, Maisons du Monde, Zara Home et Zodio- qui en contrôlent le 1/3 ;

- Sensibilité aux ventes du 4 ème trimestre (le 1/3 des revenus annuels) ;

- Impacts négatifs de l’inflation des matières premières, de l’énergie et du fret maritime, de la parité €/$ et de la détérioration de la chaîne d’approvisionnement qui seront compensés dès 2023 par la hausse ciblée des prix de vente, par 20 M€ de réduction des coûts ;

- Après un repli de 2,3 % de l’activité et de 59 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 confirmé : 1 à 10 % de recul des ventes, marge opérationnelle de 5 % au moins ;

- Programme de rachat d’action sur 10 % du capital.

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.