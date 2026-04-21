Maisons du Monde vise -49,6% d’émissions directes de GES d’ici 2030 (objectifs validés SBTi)

* Maisons du Monde met en avant une sélection de produits intégrant matières recyclées, certifiées ou biologiques, ou une fabrication européenne, à l’occasion de la Journée de la Terre. * Part de l’offre répondant à au moins un critère de responsabilité portée à près de 40%. * Objectifs climatiques validés en 2025 par Science Based Targets initiative, avec alignement annoncé sur Accord de Paris. * Émissions de gaz à effet de serre en baisse de 19% en 2024 vs 2021.

* Cibles 2030 : -49,6% sur émissions directes, -25% sur émissions indirectes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Maisons du Monde SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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