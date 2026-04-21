 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maisons du Monde vise -49,6% d’émissions directes de GES d’ici 2030 (objectifs validés SBTi)
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 10:09

* Maisons du Monde met en avant une sélection de produits intégrant matières recyclées, certifiées ou biologiques, ou une fabrication européenne, à l’occasion de la Journée de la Terre. * Part de l’offre répondant à au moins un critère de responsabilité portée à près de 40%. * Objectifs climatiques validés en 2025 par Science Based Targets initiative, avec alignement annoncé sur Accord de Paris. * Émissions de gaz à effet de serre en baisse de 19% en 2024 vs 2021.

* Cibles 2030 : -49,6% sur émissions directes, -25% sur émissions indirectes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Maisons du Monde SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/D177A5C62288E8266804D642842E20D906DEDF15

Valeurs associées

MAISONS DU MONDE
0,6930 EUR Euronext Paris +5,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank