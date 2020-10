Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Maisons Du Monde s'attend à une baisse limitée des ventes 2020 Reuters • 27/10/2020 à 18:05









27 octobre (Reuters) - Maisons du Monde SA MDM.PA : * VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE EN HAUSSE DE 13,3 % À 321 MILLIONS D'EUROS (+9,8% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE) * LES VENTES DE L'ANNÉE 2020 SONT ATTENDUES EN BAISSE DE QUELQUES POINTS DE POURCENTAGE (« MID-SINGLE DIGIT ») À CONDITION QUE LA GRANDE MAJORITÉ DES MAGASINS EUROPÉENS RESTENT OUVERTS JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE Pour plus de détails, cliquez sur MDM.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MAISONS DU MONDE Euronext Paris -16.42%