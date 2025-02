Maisons du monde: CA annuel en baisse de 11% information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - Maisons du monde lâche plus de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros au titre de 2024, en baisse de 11,2% (-10,2% à périmètre comparable), avec des reculs de 14% dans la décoration et de 7,3% dans les meubles.



'Nous sommes à présent au coeur de la transformation ambitieuse portée par notre plan Inspire Everyday, dans un environnement économique toujours difficile', commente son directeur général François-Melchior de Polignac.



'Les premiers signes encourageants de nos initiatives en faveur de la marque et des clients renforcent notre confiance pour l'avenir', poursuit-il, pointant en outre une réduction des coûts et une génération d'un cash-flow libre positif pour l'année 2024.





Valeurs associées MAISONS DU MONDE 3,94 EUR Euronext Paris -4,60%