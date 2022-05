MADVERTISE : Madvertise lance son offre Low Carbon

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG) , l'AdTech européenne dédiée à la publicité mobile, lance une offre commerciale « Low Carbon » pour les agences et les annonceurs soucieux de leur démarche environnementale, leur permettant de communiquer sur l'ensemble de leur réseau d'éditeurs partenaires, tout en réduisant l'empreinte carbone de leurs campagnes et en ayant un impact bénéfique sur la planète grâce à la plantation d'arbres à la signature de chaque contrat.



L'audit effectué par l'outil de calcul de consommation énergétique et d'émission carbone d'IMPACT+ pour la diffusion des campagnes numériques, met en lumière les excellents résultats de Madvertise puisque sa consommation énergétique est de - 50% sur le format interstitiel, de - 48% sur le MPU et de - 7% sur la bannière.



Dans la continuité de la mise en place de l'outil, Madvertise a développé une offre commerciale pour : mesurer et réduire l'empreinte carbone des campagnes publicitaires grâce à plusieurs leviers : l'éco-conception des créations publicitaires, la planification de la diffusion lors des périodes les plus favorables, la surpression sur les formats les moins énergivores pour un objectif de campagne donné, etc.

grâce à plusieurs leviers : l'éco-conception des créations publicitaires, la planification de la diffusion lors des périodes les plus favorables, la surpression sur les formats les moins énergivores pour un objectif de campagne donné, etc. planter des arbres afin d'absorber du CO 2 et ainsi, réduire le réchauffement climatique . Pour chaque campagne vendue, Madvertise s'engage à planter 100 arbres dans des forêts françaises ou européennes via l' association ReforestAction .

Lors de la mise en place des campagnes, des recommandations concrètes pour optimiser efficacement l'impact carbone sans avoir d'effets sur les performances média seront proposées aux clients. L'acheteur aura également la possibilité de sélectionner le projet de forêt de son choix, pour lequel il souhaite planter ses 100 arbres. De plus, en fin de campagne, un bilan détaillé des bénéfices de réduction des émissions de CO 2 de la campagne et de la plantation de ses 100 arbres, ainsi qu'un certificat de plantation lui seront transmis.