Madison Air fait un bond de près de 19 % à ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 2,2 milliards de dollars aux États-Unis

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(Mises à jour)

16 avril - ** Les actions de la société de chauffage, de ventilation et de climatisation Madison Air Solutions MAIR.N font un bond de 18,5 % pour leurs débuts à la Bourse de New York

** Les actions s'ouvrent à 32 dollars l'unité contre un prix d'introduction en bourse de 27 dollars

** Le fournisseur de systèmes d'air intérieur a vendu 82,7 millions d'actions mercredi en fin de journée au prix le plus élevé de la fourchette commercialisée de 25 à 27 dollars l'unité pour lever 2,23 milliards de dollars

** L'offre de 2,2 milliards de dollars de MAIR est la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis le début de l'année et la plus importante introduction en bourse industrielle à New York depuis qu'UPS a levé 5,5 milliards de dollars en 1999, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et les ETF

** Madison Air a été formée par une série d'acquisitions débutant en 2017 sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de Madison Industries, une société privée

** La croissance rapide de l'IA a alimenté la demande d'équipements de refroidissement avancés pour gérer la chaleur des serveurs à forte consommation d'énergie, ce qui a profité à Madison Air

** Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities ont agi en tant que chefs de file de l'offre