Madison Air en passe de dépasser le prix de l'offre pour ses débuts à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 avril - ** La société Madison Air Solutions MAIR.N , spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), est en passe de dépasser le prix de l'offre lors de son introduction sur le NYSE

** L'action devrait ouvrir entre 28 et 30 dollars par action, contre 27 dollars lors de l'introduction en bourse

** Le fournisseur de systèmes d'air intérieur a vendu 82,7 millions d'actions mercredi en fin de journée au prix le plus élevé de la fourchette commercialisée de 25 à 27 dollars par action pour lever 2,23 milliards de dollars

** L'offre de 2,2 milliards de dollars de MAIR est la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis le début de l'année et la plus importante introduction en bourse industrielle à New York depuis qu'UPS a levé 5,5 milliards de dollars en 1999, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et les ETF

** Madison Air a été formée par une série d'acquisitions débutant en 2017 sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de Madison Industries, une société privée ** La croissance rapide de l'IA a alimenté la demande d'équipements de refroidissement avancés pour gérer la chaleur des serveurs à forte consommation d'énergie, ce qui a profité à Madison Air

** Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities ont agi en tant que chefs de file de l'offre