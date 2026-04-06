Madison Air de Larry Gies vise une valorisation de 13,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'un contexte aux paragraphes 4-5 et 9) par Arasu Kannagi Basil

Le fournisseur de systèmes de ventilation et de filtration Madison Air Solutions a déclaré lundi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 13,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis,alors que les entreprises continuent de naviguer dans des conditions de marché difficiles pour les nouvelles cotations.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, cherche à obtenir jusqu'à 2,23 milliards de dollars en offrant environ 82,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 27 dollars.

Le marché américain des introductions en bourse a eu du mal à se développer au cours des deux derniers mois, la volatilité prolongée des marchés liée au conflit en cours au Moyen-Orient ayant ralenti l'activité. Néanmoins, certaines sociétés émettrices, dont des noms industriels défendables, ont continué à aller de l'avant.

"Les entreprises ne vont pas de l'avant en ce moment à moins d'avoir un plan convaincant pour déployer le produit de l'introduction en bourse", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Cela inclut les entreprises de l'économie réelle, comme la fabrication, l'infrastructure énergétique, la défense et l'immobilier. En particulier dans les domaines qui bénéficient de vents porteurs, comme la croissance induite par l'IA."

Madison Air a bénéficié de l'explosion des centres de données, car la croissance rapide de l'intelligence artificielle alimente la demande d'équipements de refroidissement avancés pour gérer la chaleur des serveurs gourmands en énergie.

Ses marques comprennent Nortek Air Solutions, Nortek Data Center Cooling et Big Ass Fans, qui fournissent des produits de qualité de l'air et de gestion thermique pour des applications commerciales, industrielles et de centres de données.

L'entreprise industrielle a été formée sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de la société privée Madison Industries, par le biais d'une série d'acquisitions débutant en 2017, selon son site web.

Lesinvestisseurs de référence Durable Capital Partners, Counterpoint Global de Morgan Stanley et HRTG GPE ont séparément manifesté leur intérêt pour l'achat d'un maximum de 525 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre.

Par ailleurs, Madison Industries, propriété de Larry Gies, prévoit d'acheter pour 100 millions de dollars d'actions Madison Air dans le cadre d'un placement privé simultané.

Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les co-chefs de file de l'opération. Madison Air sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "MAIR".