Macy's surpasse les attentes au 4e trimestre, l'action bondit en préouverture
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:13
A la suite de cette publication, l'action - qui a repris 22% sur les 12 mois écoulés - bondit de quasiment 6% en cotations avant-bourse, le groupe ayant fait état d'une croissance à périmètre comparable de 1,8% sur les trois mois clos fin janvier, là où le marché prévoyait un repli de l'ordre de 0,1%.
C'est surtout son enseigne Bloomingdale's, la plus tournée vers le haut de gamme, qui a dopé la croissance avec une activité en hausse de 9,9% à données comparables.
En données publiées, le chiffre d'affaires s'est replié à 7,64 milliards de dollars, contre 7,77 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant là aussi le consensus (7,51 milliards de dollars).
A 35,2%, la marge brute s'inscrit en baisse de 0,5 point de pourcentage, mais ressort au-dessus de la prévision moyenne de 34,9% établie par le marché.
Le bénéfice opérationnel s'établit, lui, à 840 millions de dollars, contre 903 millions un an plus tôt et un consensus fixé à 813 millions.
Hors exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) est de 1,67 dollar, supérieur de 13 cents au consensus.
Des prévisions toujours prudentes
Ces comptes bien meilleurs que prévu semblaient reléguer au second plan des perspectives jugées un peu moins favorables.
Pour son nouvel exercice fiscal 2026/2027, qui a démarré en février, Macy's dit viser un chiffre d'affaires de 21,4 à 21,65 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 21,14 milliards, mais sa prévision d'une croissance comparable comprise entre -0,5% et 0,5% se compare défavorablement à l'estimation moyenne du marché, qui visait 0,5%.
Pour son 1er trimestre décalé, le concurrent de Kohl's ou encore Nordstrom attend cependant un chiffre d'affaires allant de 4,575 à 4,625 milliards de dollars pour une croissance comparable entre 0,5% et 1,5%, alors que les analystes pronostiquaient respectivement 4,55 milliards et 0,5%.
Valeurs associées
|18,200 USD
|NYSE
|+7,44%
A lire aussi
-
par Emilie Madi et Claudia Greco et Maya Gebeily Dans la tente qui leur sert désormais de maison, Salam Issa Rida et sa famille s'apprêtent à rompre le jeûne du ramadan. La mère de famille, qui a cuisiné le repas sur un réchaud de camping, a dû risquer sa vie ... Lire la suite
-
Football-Le Sénégal va faire appel de la décision sur la CAN, le gouvernement réclame une enquête internationale
Le Sénégal a annoncé mercredi qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue mardi soir, de retirer la victoire à la CAN aux Lions de la Teranga au profit ... Lire la suite
-
par Ismet Mikailogullari L'équipe féminine iranienne de football est rentrée en Iran mercredi après avoir franchi la frontière turque, achevant ainsi un voyage retour semé d'embûches depuis l'Australie, après que cinq de ses membres ont retiré les demandes d'asile ... Lire la suite
-
Le président nigérian Bola Tinubu a été accueilli mercredi par le roi Charles III au château de Windsor, au premier jour de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, la première pour un représentant de ce pays le plus peuplé d'Afrique en près de 40 ans. Le chef d'Etat du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer