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Macy's surpasse les attentes au 4e trimestre, l'action bondit en préouverture
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:13

Macy's a annoncé mercredi avoir dépassé ses propres objectifs ainsi que les prévisions du consensus sur son 4e trimestre fiscal, une performance qui alimente l'espoir de voir la chaîne américaine de grands magasins renouer durablement avec la croissance.

A la suite de cette publication, l'action - qui a repris 22% sur les 12 mois écoulés - bondit de quasiment 6% en cotations avant-bourse, le groupe ayant fait état d'une croissance à périmètre comparable de 1,8% sur les trois mois clos fin janvier, là où le marché prévoyait un repli de l'ordre de 0,1%.

C'est surtout son enseigne Bloomingdale's, la plus tournée vers le haut de gamme, qui a dopé la croissance avec une activité en hausse de 9,9% à données comparables.

En données publiées, le chiffre d'affaires s'est replié à 7,64 milliards de dollars, contre 7,77 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant là aussi le consensus (7,51 milliards de dollars).

A 35,2%, la marge brute s'inscrit en baisse de 0,5 point de pourcentage, mais ressort au-dessus de la prévision moyenne de 34,9% établie par le marché.
Le bénéfice opérationnel s'établit, lui, à 840 millions de dollars, contre 903 millions un an plus tôt et un consensus fixé à 813 millions.

Hors exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) est de 1,67 dollar, supérieur de 13 cents au consensus.

Des prévisions toujours prudentes

Ces comptes bien meilleurs que prévu semblaient reléguer au second plan des perspectives jugées un peu moins favorables.

Pour son nouvel exercice fiscal 2026/2027, qui a démarré en février, Macy's dit viser un chiffre d'affaires de 21,4 à 21,65 milliards de dollars, au-dessus du consensus de 21,14 milliards, mais sa prévision d'une croissance comparable comprise entre -0,5% et 0,5% se compare défavorablement à l'estimation moyenne du marché, qui visait 0,5%.

Pour son 1er trimestre décalé, le concurrent de Kohl's ou encore Nordstrom attend cependant un chiffre d'affaires allant de 4,575 à 4,625 milliards de dollars pour une croissance comparable entre 0,5% et 1,5%, alors que les analystes pronostiquaient respectivement 4,55 milliards et 0,5%.

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