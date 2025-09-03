 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Macy's : relèvement de ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 03/09/2025 à 14:29

(AOF) - Macy's, dont l'action grimpe de 10% en avant-Bourse, a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a relevé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année. La chaîne américaine de grands magasins a déclaré au deuxième trimestre un bpa en recul à 41 cents, mais ressortant deux fois plus élevé que le consensus. La firme a essuyé une baisse de 2,5% de son chiffre d'affaires, à 4,81 milliards de dollars (contre 4,76 milliards attendus). Il s'agit de la treizième baisse consécutive.

Macy's prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars sur l'exercice, là où la fourchette précédente prévoyait de 21 à 21,4 milliards de dollars.

Le groupe table sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

