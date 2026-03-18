Macy's prévoit un allègement de l'impact des droits de douane plus tard cette année et dépasse les prévisions pour le trimestre des fêtes

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(Remanié tout au long pour ajouter des détails sur le plan de redressement du PDG)

Macy's M.N a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que l'impact des droits de douane américains s'atténue au cours du second semestre de l'année et a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre des fêtes, alors que les efforts de redressement sous la direction de Tony Spring prennent forme.

Les actions de la chaîne de grands magasins étaient en hausse de 9 % dans les échanges avant bourse, même si Macy's a déclaré qu'elle adoptait une "approche prudente" de ses perspectives, alors qu'elle prévoyait une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, citant des risques macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d'affecter les dépenses de consommation.

Les actions ont chuté d'environ 23 % cette année.

Sous la direction de Tony Spring, Macy's s'est concentré sur l'augmentation des ventes à prix plein, en réinvestissant dans les magasins à fort potentiel, tout en fermant les magasins peu performants, en améliorant son offre de produits et ses programmes de fidélisation.

"Nous proposons des marques plus pertinentes, une meilleure communication et investissons dans nos collègues afin de mieux servir le client", a déclaré Tony Spring.

Au cours du trimestre, les ventes de la marque Macy's ont baissé de 3,2 %, y compris l'impact des fermetures de magasins, bien que les ventes comparables aient augmenté de 0,4 %. Les marques haut de gamme se sont mieux comportées, Bloomingdale's affichant une croissance des ventes de 8,5 % et Bluemercury augmentant de 2,5 %.

Hors éléments, Macy's a déclaré un bénéfice trimestriel par action de 1,67 $, alors que les prévisions étaient de 1,53 $.

Pour l'année, cependant, l'opérateur de grands magasins a rejoint les détaillants de Walmart WMT.O à Kohl's KSS.N , en adoptant une approche prudente.

Macy's prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,90 et 2,10 dollars par action, contre 2,15 dollars un an plus tôt et une estimation moyenne des analystes de 2,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a déclaré que les pressions tarifaires pourraient peser sur les marges au cours du premier semestre de l'année, l'impact le plus important étant attendu au cours du premier trimestre.

La dépendance de l'entreprise à l'égard de la fabrication en Chine l'expose à des droits d'importation . Alors que Washington est passé à des droits de douane uniformes de 10 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé les prélèvements américains plus importants, les entreprises pourraient encore être confrontées à des pressions à court terme dues aux stocks acquis à des taux plus élevés.

Macy's prévoit des ventes nettes de 21,4 à 21,7 milliards de dollars en 2026, en baisse par rapport aux 21,8 milliards de dollars de 2025. Les analystes s'attendaient à 21,42 milliards de dollars.