Macy's fait volte-face, les prévisions mitigées pour les fêtes de fin d'année assombrissant son bénéfice trimestriel surprise
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 décembre - ** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's < M.N > font marche arrière et chutent d'environ 4 % à 21,85 $ dans les transactions de pré-marché

** Les ventes nettes du 4ème trimestre devraient se situer entre 7,35 et 7,50 milliards de dollars, le point médian étant inférieur aux estimations moyennes des analystes (7,46 milliards de dollars) - selon les données du LSEG

** Estimation du BPA ajusté du 4ème trimestre entre 1,35 $ et 1,55 $, le point médian étant inférieur aux estimations de 1,55 $

** : les prévisions pour les fêtes de fin d'année reposent sur l'hypothèse que les acheteurs seront "plus attentifs à leurs choix" alors que l'inflation toujours élevée pèse sur les dépenses en biens non essentiels

** Il semble qu'ils adoptent un ton plus prudent sur la base du guide", déclare Charles Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research

** Les ventes nettes de Macy's pour l'exercice 25 devraient se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21,15 à 21,45 milliards de dollars

** Le groupe annonce un bénéfice surprise de 9 cents par action pour le troisième trimestre, contre une perte estimée à 14 cents

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 34% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MACY'S
22,201 USD NYSE -2,20%
