Macquarie progresse grâce à un accord de 40 milliards de dollars sur un centre de données d'IA avec un groupe soutenu par BlackRock

** Les actions du groupe australien Macquarie MQG.AX augmentent jusqu'à 4,4% à 227,5 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis la fin du mois d'août

** L'action enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis la mi-mai

** Le groupe d'investisseurs comprenant BlackRock BLK.N , Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O achète l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, à la branche de gestion d'actifs de MQG, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars

** L'action de MQG est la plus performante parmi les valeurs financières australiennes, le sous-indice plus large .AXFJ augmente d'environ 1%

** Les quatre grandes banques gagnent entre 0,1 % et 0,9 %

** L'action MQG a gagné 2%, depuis le début de l'année