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Macompta.fr passe d'Euronext Access à Euronext Growth
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 15:08

Après deux années de cotation sur Euronext Access, Macompta.fr annonce le transfert de ses actions sur Euronext Growth à compter du 30 mars 2026.

L'opération a reçu l'avis favorable d'Euronext. Les titres, identifiés sous le code ISIN FR001400NQB6, adopteront le nouveau mnémonique ALCPA, en remplacement de MLMCA. La société reste éligible au dispositif PEA-PME et conserve son listing sponsor, Allinvest Securities, dans le cadre de cette admission sur un marché mieux adapté à sa taille et à ses ambitions.

Le transfert s'accompagne de plusieurs dispositifs techniques visant à améliorer la liquidité et la visibilité du titre. Un contrat de liquidité, conforme à la charte AMAFI, est mis en place avec CIC CIB dès le premier jour de cotation. Le titre passe également en cotation continue.

Le 27 mars marque la dernière séance de cotation sur Euronext Access, avant le début des échanges sur Euronext Growth le 30 mars 2026. Ce transfert s'inscrit dans la continuité du développement de la société, qui a vu son cours progresser de 4,69 euros à 5,70 euros sur Euronext Access, tandis que son flottant est passé de 8% à 27% du capital.

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MACOMPTA.FR
5,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
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