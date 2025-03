MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR : M. Emmanuel Olivier rejoint le Conseil d'administration

Lagord, le 17 mars 2025

M. Emmanuel Olivier rejoint le Conseil d'administration de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des petites entreprises, annonce la nomination de M. Emmanuel Olivier en qualité d'administrateur de la Société.

Le 14 mars 2025, le Conseil d'administration a coopté M. Emmanuel Olivier en tant qu'administrateur, en remplacement de M. Guillaume Morlet, démissionnaire depuis le 6 janvier 2025. Il exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La cooptation de M. Emmanuel Olivier sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale.

Un profil expérimenté au sein du Conseil d'administration

M. Emmanuel Olivier, Directeur général en charge des opérations et responsable des relations investisseurs chez ESKER, cumule plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des technologies.

Acteur clé du développement et de la stratégie financière d'ESKER, il a contribué activement à la croissance de la société et à son rachat par des fonds d'investissement pour 1,6 milliard d'euros en 2025. Il demeure aujourd'hui, en tant que dirigeant ré investisseur, au cœur des ambitions de croissance de son entreprise.

MACOMPTA.FR se réjouit d'accueillir M. Emmanuel Olivier au sein de son Conseil d'administration. Son expertise et sa vision stratégique constitueront des atouts majeurs pour accompagner le développement de la Société.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels macompta.fr ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

