MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Exercice 2024 - 2025 : CA +28,6% à 4.064 K EUR , EBITDA à +1.169 K EUR

Exercice 2024 - 2025 : CA +28,6% à 4.064 K€, EBITDA à +1.169 K€

Lagord, le 15 octobre 2025

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts comptables, publie aujourd'hui ses comptes annuels 2024/2025 (exercice clos le 30/06/2025).

Au cours de l'exercice écoulé, MACOMPTA.FR a conservé une croissance rapide de 28,6 % et une profitabilité importante avec un résultat d'exploitation de 23 % du CA.

La société profite ainsi d'une offre produits étendue et attractive pour les entrepreneurs et leurs conseils malgré un environnement concurrentiel.

Chiffre d'affaires en hausse de 28,6 % à 4.064 K€ contre 3.161 K€ l'exercice précédent.

Résultat d'exploitation de +937 K€, correspondant à une marge d'exploitation de 23 %, contre 852 K€ l'exercice précédent.

Résultat net après impôt de 734 K€, soit 18 % du chiffre d'affaires 24/25.

Ebitda de 1.169 K€ contre 974 K€ en 2023/2024.

Capitaux propres de 2 682 K€, en augmentation de 434 K€. Absence d'endettement financier.

Trésorerie positive à +973 K€, en augmentation de 294 K€.

Dividende proposé : 325 K€.

Pour accéder aux comptes annuels en intégralité , rendez-vous sur notre site internet Investisseurs, à la rubrique Espace Actionnaire/Assemblées générales : https://investisseurs.macompta.fr/documentation/ .

BILAN (en K€) ACTIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 Immobilisations incorporelles 886 707 Immobilisations corporelles 1 672 1 470 Immobilisations financières 27 38 Total I : Actif immobilisé 2 585 2 215 Acomptes versés sur commandes 8 48 Créances clients et comptes rattachés 33 15 Autres créances 381 391 Disponibilités 973 679 Charges constatées d'avance 83 54 Total II : Actif circulant 1 478 1 187 TOTAL GENERAL 4 063 3 402

PASSIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 Capital social 1 505 1 500 Réserve légale 67 32 Report à nouveau 376 15 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 734 701 Total I : Capitaux propres 2 682 2 248 Provisions pour charges 158 158 Total II : Provisions pour risques et charges 158 158 Emprunts et dettes financières divers 0 0 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 6 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 96 Dettes fiscales et sociales 485 375 Autres dettes 4 3 Produits constatés d'avance 633 516 Total III : Emprunts et dettes 1 223 996 TOTAL GENERAL (I+II+III) 4 063 3 402

Compte de Résultat (en K€) EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 VARIATION (en montant) Chiffre d'affaires 4 064 3 162 902 Autres produits 430 332 98 Charges d'exploitation 3 294 2 461 833 Dont achats et charges externes 707 658 49 Dont impôts et taxes 68 34 34 Dont charges de personnel 2 519 1 769 750 Dotations aux amortissements 263 181 82 Résultat d'exploitation 937 852 85 Résultat financier 9 20 -11 Résultat exceptionnel -32 0 -32 Participation des salariés 99 93 6 Impôts sur les bénéfices 81 78 3 RESULTAT NET 734 701 33

L'EBITDA s'élève pour l'exercice comptable 2024/2025 à la somme de 1 169 K€, alors que pour l'exercice 2023/2024 il était de 974 K€, soit une progression de 20 %.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 15 janvier 2026.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

sheurtier@macompta.fr