MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Exercice 2024 - 2025 : CA +28,6% à 4.064 K EUR , EBITDA à +1.169 K EUR

Exercice 2024 - 2025 : CA +28,6% à 4.064 K€, EBITDA à +1.169 K€
Lagord, le 15 octobre 2025
MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts comptables, publie aujourd'hui ses comptes annuels 2024/2025 (exercice clos le 30/06/2025).
Au cours de l'exercice écoulé, MACOMPTA.FR a conservé une croissance rapide de 28,6 % et une profitabilité importante avec un résultat d'exploitation de 23 % du CA.
La société profite ainsi d'une offre produits étendue et attractive pour les entrepreneurs et leurs conseils malgré un environnement concurrentiel.
- Chiffre d'affaires en hausse de 28,6 % à 4.064 K€ contre 3.161 K€ l'exercice précédent.
- Résultat d'exploitation de +937 K€, correspondant à une marge d'exploitation de 23 %, contre 852 K€ l'exercice précédent.
- Résultat net après impôt de 734 K€, soit 18 % du chiffre d'affaires 24/25.
- Ebitda de 1.169 K€ contre 974 K€ en 2023/2024.
- Capitaux propres de 2 682 K€, en augmentation de 434 K€. Absence d'endettement financier.
- Trésorerie positive à +973 K€, en augmentation de 294 K€.
- Dividende proposé : 325 K€.
|Pour accéder aux comptes annuels en intégralité , rendez-vous sur notre site internet Investisseurs, à la rubrique Espace Actionnaire/Assemblées générales : https://investisseurs.macompta.fr/documentation/ .
|BILAN (en K€)
|ACTIF
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2024
|Immobilisations incorporelles
|886
|707
|Immobilisations corporelles
|1 672
|1 470
|Immobilisations financières
|27
|38
|Total I : Actif immobilisé
|2 585
|2 215
|Acomptes versés sur commandes
|8
|48
|Créances clients et comptes rattachés
|33
|15
|Autres créances
|381
|391
|Disponibilités
|973
|679
|Charges constatées d'avance
|83
|54
|Total II : Actif circulant
|1 478
|1 187
|TOTAL GENERAL
|4 063
|3 402
|PASSIF
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2024
|Capital social
|1 505
|1 500
|Réserve légale
|67
|32
|Report à nouveau
|376
|15
|Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
|734
|701
|Total I : Capitaux propres
|2 682
|2 248
|Provisions pour charges
|158
|158
|Total II : Provisions pour risques et charges
|158
|158
|Emprunts et dettes financières divers
|0
|0
|Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
|4
|6
|Dettes fournisseurs et comptes rattachés
|97
|96
|Dettes fiscales et sociales
|485
|375
|Autres dettes
|4
|3
|Produits constatés d'avance
|633
|516
|Total III : Emprunts et dettes
|1 223
|996
|TOTAL GENERAL (I+II+III)
|4 063
|3 402
|Compte de Résultat (en K€)
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2024
|VARIATION (en montant)
|Chiffre d'affaires
|4 064
|3 162
|902
|Autres produits
|430
|332
|98
|Charges d'exploitation
|3 294
|2 461
|833
|Dont achats et charges externes
|707
|658
|49
|Dont impôts et taxes
|68
|34
|34
|Dont charges de personnel
|2 519
|1 769
|750
|Dotations aux amortissements
|263
|181
|82
|Résultat d'exploitation
|937
|852
|85
|Résultat financier
|9
|20
|-11
|Résultat exceptionnel
|-32
|0
|-32
|Participation des salariés
|99
|93
|6
|Impôts sur les bénéfices
|81
|78
|3
|RESULTAT NET
|734
|701
|33
L'EBITDA s'élève pour l'exercice comptable 2024/2025 à la somme de 1 169 K€, alors que pour l'exercice 2023/2024 il était de 974 K€, soit une progression de 20 %.
Prochaine publication : chiffre d'affaires du deuxième trimestre le 15 janvier 2026.
À propos de MACOMPTA.FR
Créé en 2007 par un expert comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts comptables.
Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.
Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).
Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr
Contacts
MACOMPTA.FR
CEO
Sylvain HEURTIER
sheurtier@macompta.fr
