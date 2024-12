MACOMPTA.FR : Guillaume Morlet est nommé Directeur des Systèmes d'Information de MACOMPTA.FR

Guillaume Morlet est nommé Directeur des Systèmes d'Information de MACOMPTA.FR

Lagord, le 10 décembre 2024

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des petites entreprises, annonce la nomination de Guillaume Morlet en qualité de Directeur des Systèmes d'Information (DSI) à compter du 6 janvier 2025.

Dans le cadre de sa fonction, Guillaume Morlet aura pour principales missions de garantir une qualité optimale des systèmes d'information et de veiller à la bonne réalisation de la stratégie technologique en lien avec les différents objectifs de la Société.

Précédemment Directeur de la Technologie (CTO) chez QAPA, Guillaume Morlet a joué un rôle majeur dans le développement international de la solution digitale. Il a notamment intégré l'intelligence artificielle pour optimiser les outils technologiques.

Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que leader technologique, Guillaume Morlet se distingue par sa capacité à piloter des projets et à transformer des environnements complexes en plateformes innovantes et performantes.

Ses différentes expériences et son expertise représentent un atout majeur pour accompagner le développement de MACOMPTA.FR.

Eric Pham, actuel CTO de MACOMPTA.FR, occupera désormais la fonction de Directeur Qualité, principalement dédiée aux nouveaux enjeux liés à l'agrément PDP auquel la Société candidate.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels macompta.fr ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des Experts comptables, les organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

