MaaT Pharma réalise une augmentation de capital d’environ 12,7 millions d’euros avec le soutien de ses actionnaires principaux

Lyon, France, 17 février 2023 – 7h 30 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui le succès d’une augmentation de capital d’environ 12,7 millions d’euros souscrite par ses principaux actionnaires, Seventure Partners, Fonds PSIM représenté par Bpifrance Investissement, Biocodex, Invus, Céleste Management, Skyviews Life Sciences et Tocqueville. Les fonds levés contribueront ainsi à financer le développement de la bioproduction de la Société et les essais cliniques en cours et à venir.



