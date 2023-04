MaaT Pharma présentera des données cliniques pour MaaT013 et MaaT033 lors de la 49ème rencontre annuelle de l’EBMT

• Les données ont été précédemment partagées lors de la rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) en décembre 2022. Ces dernières incluent les résultats pour 81 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH) gastrointestinale (GI) traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d’accès compassionnel en France, ainsi que les résultats de l'essai de phase 1b CIMON évaluant MaaT033, Microbiome Ecosystem TherapyTM (MET) sous forme de gélule orale chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (AML).

• La Société a été sélectionnée pour deux présentations orales dans le cadre de ce congrès : les présentations permettront de détailler le potentiel de MaaT013 et MaaT033 à améliorer la survie des patients atteints de tumeurs malignes hématologiques.

