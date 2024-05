MaaT Pharma présente les résultats de son Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, présente les résultats de son Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s’est réunie le mardi 28 mai 2024 à 11h dans les locaux de la Société. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance s’établissait autour de 65 % d’actions votantes.

