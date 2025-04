MaaT Pharma présente des données précliniques au Congrès de l’AACR démontrant l’activation immunitaire et l’activité anti-tumorale de MaaT034

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET)1 visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, présente aujourd’hui de nouvelles données précliniques pour MaaT034, son candidat-médicament de nouvelle génération, lors de la conférence annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui se tient du 25 au 30 avril 2025 à Chicago, Illinois. Ces données démontrent une efficacité anti-tumorale prometteuse de MaaT034 chez des souris axéniques.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com