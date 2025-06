MaaT Pharma présente des données actualisées positives pour le programme d’accès compassionnel pour Xervyteg® lors du Congrès de l’EHA confirmant une forte efficacité observée dans l’étude pivotale ARES dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

• Une présentation orale détaillera les données actualisées du programme d’accès compassionnel (Early Access Program - EAP) pour 173 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH) traités avec Xervyteg®

• Les données indépendantes issues de l’EAP confirment les résultats de l’essai pivotal ARES et ont été également intégrées dans la demande d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) déposée auprès de l’EMA le 2 juin 2025

• Le programme EAP pour Xervyteg® dans l’aGvH est en cours dans 11 pays*, permettant ainsi un accès élargi aux patients avec des besoins médicaux non satisfaits élevés

