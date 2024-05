MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant approximatif de 18 millions d’euros

• Lancement d’une offre d’actions ordinaires nouvelles d’approximativement 17 millions d’euros dans le cadre d’une Offre Réservée destinée à des catégories d’investisseurs institutionnels, et d’une Offre PrimaryBid, destinée à des investisseurs de détail via la plateforme PrimaryBid

• Engagements de souscriptions par des actionnaires existants et des administrateurs de la Société pour un montant total de 14,4 millions d’euros

• Cession concomitante d’un maximum de 125.000 actions existantes détenues par Seventure Partners, représentant approximativement 1% du capital social pour un montant maximum de 1 million d’euros

• Prix de l’Offre des actions nouvelles de 8 euros par action

• Clôture de l’Offre PrimaryBid le 14 mai 2024 à 22h00 (CET) et de l’Offre Réservée le 15 mai 2024 avant l’ouverture du marché sous réserve d’une clôture anticipée

• Les fonds levés seront utilisés pour financer les activités de R&D de la Société, couvrant l’achèvement de l’essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 en Europe, incluant les résultats principaux/critère d’évaluation principal au milieu du T4 2024, poursuivre le développement de la pipeline, comprenant l’initiation des activités de l’essai clinique de Phase 3 pour MaaT013 aux Etats Unis, et l’extension de l'essai clinique de phase 2b avec MaaT033 à travers l'Europe, ainsi que les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux, y compris le remboursement des dettes courantes.