MaaT Pharma: l'action monte, retour favorable de l'EMA information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma progresse en Bourse mercredi matin après avoir obtenu un avis positif du comité pédiatrique de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans le cadre d'un plan d'investigation pédiatrique concernant son traitement expérimental de la maladie du greffon contre l'hôte.



Le comité d'experts de l'EMA a approuvé le programme clinique visant à évaluer la sécurité et l'efficacité du MaaT013 chez les patients âgés de six ans à moins de 18 ans.



Cela signifie qu'un essai clinique à un seul bras pour le traitement de troisième ligne menés chez 18 patients pédiatriques atteints de la maladie du greffon contre l'hôte aiguë (aGvH) pourra être initié en 2026.



Cette étape réglementaire maintenant franchie, MaaT se dit 'en bonne voie' dans la perspective d'une soumission d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'EMA en juin 2025.



'A présent, la question pressante va consister à obtenir des financements supplémentaires, car la trésorerie de l'entreprise (au 24 septembre) ne permettait de couvrir ses besoins que jusqu'au deuxième trimestre 2025', rappellent ce matin les analystes de Stifel.



A la Bourse de Paris, l'action MaaT Pharma progressait de presque 4% mercredi matin dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées MAAT PHARMA 6,00 EUR Euronext Paris +6,01%