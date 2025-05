MaaT Pharma dévoile des données plus complètes pour son traitement contre la SLA

(AOF) - MaaT Pharma a publié des résultats supplémentaires suite à la revue complète des données de l’essai clinique exploratoire de phase 1b évaluant MaaT033 dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA). La société de biotechnologies rappelle qu’en novembre 2024, lors de cet essai, le principal critère d’évaluation, portant sur la sécurité et la tolérabilité, avait été atteint. Fin mars 2025, un comité consultatif scientifique externe s’est réuni pour examiner l’ensemble des données.

Il en ressort que le profil de sécurité et de tolérabilité de MaaT033 a été confirmé. En outre, " une implantation rapide et soutenue d'espèces bactériennes propres à MaaT033 a été observée, principalement au cours du premier mois et s'est maintenue pendant la période de suivi d'un mois ". Enfin, la progression de la maladie (SLA) a été plus lente, mais AB Science indique qu'il faut prendre ce résultat avec prudence en raison du suivi de courte durée et de la taille restreinte de l'échantillon notamment.

