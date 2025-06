MaaT Pharma: de nouvelles données présentées dans l'aGvH information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a prévu de présenter aujourd'hui des données positives issues du programme compassionnel mené sur son Xervyteg dans la maladie aigüe du greffon contre l'hôte (aGvH).



Le professeur Mohamad Mohty, de l'Hôpital Saint-Antoine, dévoilera cet après-midi - à l'occasion du congrès annuel de l'Association européenne d'hématologie (EHA) - des données actualisées sur Xervyteg.



Ces résultats confirment, selon MaaT, le profil d'efficacité et de sécurité du médicament, déjà démontré dans un précédent essai pivot.



Elles soulignent également le potentiel thérapeutique de Xervyteg pour les patients atteints d'aGvH qui disposent d'options thérapeutiques limitées, ajoute la société, et soutiennent la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée ce mois-ci auprès de l'Agence Européenne du Médicament (EMA).



MaaT, qui développe des médicaments issus du microbiote intestinal dédiés à moduler le système immunitaire des patients, rappelle que l'aGvH constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité après une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de quasiment 2% vendredi dans le sillage de ces informations.





Valeurs associées MAAT PHARMA 5,3600 EUR Euronext Paris +2,29%